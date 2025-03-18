После провала ВСУ на курском направлении главу украинских Вооруженных сил Александра Сырского могут заменить генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на одного из депутатов Верховной рады.

Сейчас Мойсюк занимает должность заместителя министра обороны Украины. Когда ВСУ возглавлял Валерий Залужный, Мойсюк был его заместителем.

В августе 2023 года Мойсюк и еще два украинских генерала были объявлены в розыск МВД России за обстрелы мирного населения Донбасса. В деле идет речь о гибели и ранениях более чем ста человек. По данным следствия, в 2016, 2017, 2019 годах Мойсюк и другие фигуранты командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР.

Минобороны РФ 13 марта объявило об освобождении курского города Суджа и еще нескольких населенных пунктов. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что российским войскам осталось освободить пять населенных пунктов Курской области, расположенных у границы.

Позже солдаты ВСУ, воевавшие на курском направлении, рассказали британским журналистам о своем бегстве под шквальным огнем, об уничтоженных колоннах военной техники и о постоянных атаках «роев» российских беспилотников.

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Один из военных заявил, что перед освобождением Суджи Россией в украинских войсках началась паника и наступил «развал фронта». По его словам, к 9 марта основной маршрут между Суджей и Сумской областью полностью находился под контролем ВС РФ. Перемещение людей, материально-технического обеспечения и техники Украина осуществляла лишь по этой дороге.

Еще один солдат ВСУ заявил, что украинская логистика на этом направлении «больше не работает - организованные поставки оружия, боеприпасов, продовольствия и воды невозможны». По его словам, на дорогах остались сотни уничтоженных автомобилей, бронетехники и вездеходов ВСУ, среди украинских солдат много убитых и раненых.