На Украине неожиданно отреагировали на ультиматум Стармера Путину

Депутат Рады Александр Дубинский высмеял заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности заставить президента России Владимира Путина пойти на перемирие с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Киев заявил о готовности принять предложение Вашингтона и согласиться на 30-дневный режим прекращения огня. После чего Кир Стармер отметил, что российский лидер Владимир Путин должен доказать, что он серьезно настроен на мир и подписать соглашение о прекращении огня. Если же он не пойдет на это, то коалиция якобы заставит его давлением.

Комментируя это заявление, депутат украинского парламента Александр Дубинский констатировал, что «общение с клоуном - заразно».

«Интересно, как? Неужели наконец-то заработал «фиолетовый луч»?» - написал он в своем Telegram-канале.

Стармер приветствовал «замечательный прорыв» в мирных переговорах по Украине

Напомним, что ранее Министерство обороны Великобритании сообщило об испытании засекреченного лазерного оружия дальнего действия DragonFire. А уже бывший министр обороны Британии Грант Шэппс, несмотря на скептицизм военных экспертов относительно этого вида оружия, заявлял, что Лондон хочет ускорить развертывание DragonFire для его возможной передачи Киеву.