Найдено новое подтверждение грядущего развода принца Гарри и Меган Маркл

Колумнистка The Guardian Марина Хайд считает, что нашла новое подтверждение грядущего развода принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает издание Daily Beast.

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В подкасте The Rest is Entertainment Хайд обратила внимание, что видеосервис Netflix продолжает сотрудничать с Гарри и Меган, хотя все проекты, созданные при их участии, были не особенно успешны.

Колумнистка приводит в пример недавнее кулинарное шоу Меган. Критики его разгромили, зрительский интерес также не впечатляет. Несмотря на это, Netflix уже работает над следующим сезоном.

Хайд видит только одну причину подобного упорства. По ее мнению, Netflix терпит неудачи Гарри и Меган, поскольку знает, что в конце его ждет гарантированный хит — сенсационное интервью о разводе. И такое отношение, как она утверждает, свойственно не только Netflix.

«В реальности масса людей крутится возле них в ожидании развода», — говорит она.

Ранее сообщалось, что, по слухам, которые ходят в американских книгоиздательских кругах, Меган Маркл задумала написать книгу о разводе с принцем Гарри. Официально Гарри и Меган не сообщали, что собираются расстаться.