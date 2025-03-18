Государствам-членам Евросоюза, которые входят в состав НАТО, придется изыскивать дополнительно по 500 миллиардов евро в год, чтобы соответствовать требованиям США по 5-процентному вкладу от ВВП в оборону. Об этом сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день оборонные траты всего ЕС, состоящего из 27 стран, составляют почти 336 миллиардов евро. И это при том, что до недавнего времени, согласно договоренностям, на эти цели нужно было тратить по 2% от ВВП. Однако даже эти требования были выполнены лишь половиной государств.

Нескольким удалось перевыполнить план по расходам. Здесь в явных лидерах Польша – 4,2%, следом идут Эстония, Латвия и Греция с результатами по нисходящей от 3,4 до 3%. Остальные же европейские страны НАТО не смогли достичь 2-процентного показателя.

В одном из своих выступлений президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается защищать те страны, которые не будут тратить на оборону 5% от ВВП. В итоге совокупные траты ЕС на оборону должны составлять порядка 844 миллиардов евро. Причем, одни США в текущем году потратят на эти цели почти 830 миллиардов.

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Стоит отметить, что повышение даже на 1% от ВВП для каждой страны свое. Если, например, страны Балтии увеличат потратят на это порядка 400 миллионов евро, то Германии придется выложить сразу более 40 миллиардов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что предложенная ей инициатива по перевооружению ЕС на 800 миллиардов евро позволит «построить настоящий оборонный союз». И сейчас Евросоюз при участии Великобритании начал активнее вести переговоры в целях конфискации активов России для дальнейшего их использования на оборону.

Перемирие в украинском конфликте крайне невыгодно для Еврокомиссии, которая во главе с Урсулой фон дер Ляйен намерена перевооружить Европу из-за мнимой российской угрозы. ЕК готовит так называемую Белую книгу, где будет представлена оборонная стратегия Старого Света на долгий строк. И весь процесс милитаризации будет проходить под контролем Брюсселя.