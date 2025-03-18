The Times of Israel: Во время авиаударов по Газе погиб замглавы МВД «Хамаса»

BFM.RU

При ночных авиаударах Израиля по Газе погиб замглавы МВД «Хамаса». Речь о высокопоставленном сотруднике службы безопасности движения Махмуд Абу Ватфа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на палестинские СМИ.

Во время авиаударов Израиля по Газе погиб замглавы МВД «Хамаса»
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Минувшей ночью Израиль впервые после объявленного 19 января перемирия возобновил военную операцию против «Хамаса» из-за отказа освобожать оставшихся заложников и продлить режим прекращения огня. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что целью авиаударов были командиры «Хамаса» среднего звена, члены политбюро и инфраструктура движения.

В «Хамас» предупредили, что эти авиаудары ставят под угрозы жизни израильских заложников и призвали Совет Безопасности ООН потребовать от Израиля остановить военные действия.

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