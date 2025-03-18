Во время авиаударов Израиля по Газе погиб замглавы МВД «Хамаса»

При ночных авиаударах Израиля по Газе погиб замглавы МВД «Хамаса». Речь о высокопоставленном сотруднике службы безопасности движения Махмуд Абу Ватфа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на палестинские СМИ.

Минувшей ночью Израиль впервые после объявленного 19 января перемирия возобновил военную операцию против «Хамаса» из-за отказа освобожать оставшихся заложников и продлить режим прекращения огня. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что целью авиаударов были командиры «Хамаса» среднего звена, члены политбюро и инфраструктура движения.

В «Хамас» предупредили, что эти авиаудары ставят под угрозы жизни израильских заложников и призвали Совет Безопасности ООН потребовать от Израиля остановить военные действия.