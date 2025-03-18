В Израиле назвали причину возобновления ударов по Газе

Сегодня израильская армия возобновила бомбежку сектора Газа. Причину возобновления ударов объяснил министра обороны Израиля Исраэль Кац.

«Мы вернулись к боевым действиям в Газе в связи с отказом ХАМАС освободить заложников и на фоне его угроз нанести вред солдатам ЦАХАЛ и израильским общинам», - пишет газета The Times of Israel со ссылкой на Каца.

Политик добавил, что операция будет идти до тех пор, пока не освободят всех заложников и не будет достигнуты «все цели войны». Он указал, что Тель-Авив «откроет врата ада» в анклаве, обрушив силы на ХАМАС.