Трамп заявил о согласованных элементах финального соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие компоненты финального соглашения по Украине уже достигнуты, однако работы предстоит еще много.

По его словам, многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы, но остаются аспекты, требующие доработки, передает ТАСС.

В своем сообщении в соцсети Truth Social он подчеркнул, что в ближайшее время планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудят текущие проблемы и возможные пути их решений.

Трамп отметил, что многие положения окончательного соглашения уже были достигнуты, что дает надежду на дальнейшее урегулирование конфликта.

Он также добавил, что впереди еще много работы, чтобы прийти к окончательному решению, удовлетворяющему обе стороны.

Американский президент выразил ожидание от разговора с Путиным, подчеркнув важность диалога для достижения мира на Украине.

Трамп раскрыл мотив своего участия в урегулировании между Украиной и Россией

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

США обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Перед запланированным разговором Путина и Трампа Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.