Пока вы спали: отзыв госохраны у детей Байдена и крушение самолета в Гондурасе

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Трамп отозвал госохрану у детей Байдена

Президент США Дональд Трамп отозвал государственную охрану у детей Джо Байдена. Об этом лидер страны сообщил в социальной сети Truth Social, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию.

"Пожалуйста, знайте, с нынешнего момента Хантера Байдена больше не будут охранять агенты Секретной службы. Также и Эшли Байден вычеркнута из списка", - написал Трамп.

Рубио рассказал о значении разговора Путина и Трампа

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что предстоящий разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина позволит продвинуться в украинском урегулировании, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Рубио радиостанции Fox.

"Мы узнаем больше после того, как президент Трамп поговорит с Путиным, надеюсь, ситуация улучшится", - сказал Рубио.

По его словам, стороны после контактов США с Украиной и РФ ближе к урегулированию, однако по мнению Вашингтона, действия кого-либо из участников нельзя назвать полностью удовлетворительными.

Трамп считает, что Россия согласится на перемирие с Украиной

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в согласии российской стороны на 30-дневное прекращение огня с Украиной. Об этом лидер страны заявил журналистам, отвечая на вопрос, даст ли согласие Россия на перемирие, после аналогичного шага со стороны Украины, пишет РИА Новости.

"Они согласятся", – сказал Трамп.

В Гондурасе разбился самолет с 15 пассажирами на борту

Самолет авиакомпании Lanhsa потерпел крушение после взлета из аэропорта на гондурасском острове Роатан. На борту находилось 15 пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию агентства гражданской авиации Гондураса AHAC в соцсети Х.

"Авиакатастрофа произошла 17 марта 2025 года в 18.18 (03.20 мск - ред.) в международном аэропорту имени Хуана Мануэля Гальвеса в районе Роатана. Самолет Jetstream 32... выполнял коммерческий рейс... в аэропорт имени Гильермо Андерсона в Ла-Сейбе. По предварительной информации, через несколько секунд после взлета самолет рухнул в море. На борту находились два члена экипажа и 15 пассажиров", - говорится в сообщении.

Кроме этого, местные СМИ сообщают, что шесть человек погибли в результате инцидента, их личности не установлены.

В Госдуме призвали США признать де-юре российский статус Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал США не мешкать и признать де-юре российский статус Крыма. Таким образом США смогут показать серьезность своих намерений положить конец украинскому конфликту, пишет РИА Новости.

"США следовало бы не мешкать и признать российский статус Крыма, тем самым продемонстрировав всему миру не только уважение к выбору крымчан и права народов на самоопределение, но и показать искренность и серьезность своих намерений положить конец украинскому конфликту", - сказал Шеремет РИА Новости.

Он также отметил, что Крым - это исконно русская земля, что давно де-факто признают во всём мире.