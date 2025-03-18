В США сделали заявление о списке с ограничением на въезд для россиян

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что списка стран, гражданам которых может быть запрещен или ограничен въезд в Штаты, не существует. Об этом Брюс рассказала в ходе брифинга, расшифровка которого опубликована на сайте Госдепа.

Журналисты попросили Брюс раскрыть детали плана США по ограничениям на въезд, но она сказала, что «не может говорить о том, чего не существует». По ее словам, когда власти США завершат анализ ситуации с выдачей виз, «у нас будет что обсудить».

«Нет никакого списка. То, что люди рассматривают в течение последних нескольких дней, - это не существующий список, который реализуется», - подчеркнула представитель Госдепа.

Брюс подчеркнула, что чиновники сейчас проводят анализ в соответствии с указом президента США Дональда Трампа. Цель этого анализа - «рассмотреть характер мер, которые помогут сделать Америку безопаснее в вопросе виз и того, кому разрешен въезд в страну».

«Но [список], который разрекламировали как продукт Госдепартамента, просто не соответствует действительности», - заявила Брюс.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа завершает работу над новым запретом на въезд в США для граждан некоторых стран. Утверждалось, что новый запрет будет шире версии, введенной Трампом в его первый президентский срок.

По данным СМИ, предлагаемый «красный» список государств сейчас состоит из тех же стран, гражданам которых был запрещен въезд во время первого срока Трампа. Тогда в список входили Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Стоп-лист планируется пополнить Афганистаном.

Также администрация Трампа предлагает создать «оранжевый» список стран, граждане которых смогут получать только определенные типы виз в США - к примеру, визы для относительно обеспеченных людей, путешествующих по делам, но не визы для иммигрантов или туристов. Срок действия таких виз может быть сокращен. В этот список якобы входят Россия и Белоруссия.

Российским туристам могут резко ограничить въезд в США

Странам из третьей, «желтой» категории будет предоставлено 60 дней для исправления «некоторых недостатков», иначе они будут добавлены в «красный» или «оранжевый» списки. Под недостатками может иметься в виду продажа гражданства людям из запрещенных стран в качестве лазейки для обхода ограничений.

Отмечалось, что сейчас проект меморандума о въезде в США изучают сотрудники посольств, региональных бюро Госдепа и специалисты по безопасности. В списки все еще могут быть внесены поправки до того, как администрация Трампа примет окончательное решение.