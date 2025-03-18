Президент США Дональд Трамп раскрыл мотив своего участия в урегулировании между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что вовлечен в этот процесс ради человечества, передает Reuters.

«Единственная причина, по которой я вовлечен, — это Россия и Украина, но также и многие люди, это человечество. Я вовлечен ради человечества», — подчеркнул политик.

Трамп заявил о необходимости заставить Украину поступить правильно

Трамп также заявил, что многие элементы финального соглашения по Украине уже были обсуждены. Он напомнил, что 18 марта проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.