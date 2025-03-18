Трамп заявил о необходимости заставить Украину поступить правильно

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украину необходимо было заставить поступить правильно, чтобы достичь урегулирования конфликта. Его слова приводит агентство Reuters.

Трамп заявил о необходимости заставить Украину поступить правильно
© globallookpress.com

Политик подчеркнул, что жертвами стали много людей, поэтому необходимо разрешить ситуацию, добиться прекращения огня и мирного соглашения.

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«Нам нужно было заставить Украину поступить правильно. Это была непростая ситуация. Вы получили небольшое представление в Овальном кабинете. Но я думаю, что сейчас они поступают правильно, и мы пытаемся достичь мирного соглашения», — сказал Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что многие элементы финального соглашения по Украине уже были обсуждены. Он напомнил, что 18 марта проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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