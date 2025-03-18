На Украине заявили об обсуждении деталей «географии» по вопросу размещения контингента

Украина находится на этапе детального обсуждения размещения в стране военного контингента из других стран, заявил в интервью РБК-Украина глава МИД страны Андрей Сибига.

«Мы четко понимаем уже перечень стран, которые готовы разместить свои войска как важные действенные элементы будущей системы гарантий безопасности. Поэтому мы уже находимся на этапе обсуждения деталей», — сказал он.

Дипломат отметил, что активно обсуждается «география, количество, мандат», подчеркнув, что размещение военных «уже не абстрактные идеи».

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В этом же интервью Сибига заявил, что У Киева есть три красные линии на предстоящих переговорах. Первая из них — признание утраты территорий. Вторая — фиксация отказа от вступления Украины в НАТО и Европейский союз. Третья красная линия — ограничение численности вооруженных сил.