На Украине заявили об обсуждении деталей «географии» по вопросу размещения контингента

Lenta.ru

Украина находится на этапе детального обсуждения размещения в стране военного контингента из других стран, заявил в интервью РБК-Украина глава МИД страны Андрей Сибига.

На Украине заявили об обсуждении деталей «географии» по вопросу размещения контингента
© globallookpress.com
«Мы четко понимаем уже перечень стран, которые готовы разместить свои войска как важные действенные элементы будущей системы гарантий безопасности. Поэтому мы уже находимся на этапе обсуждения деталей», — сказал он.

Дипломат отметил, что активно обсуждается «география, количество, мандат», подчеркнув, что размещение военных «уже не абстрактные идеи».

В Госдуме призвали США признать российский статус Крыма

В этом же интервью Сибига заявил, что У Киева есть три красные линии на предстоящих переговорах. Первая из них — признание утраты территорий. Вторая — фиксация отказа от вступления Украины в НАТО и Европейский союз. Третья красная линия — ограничение численности вооруженных сил.

«Не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений силы нашей армии, наших возможностей», — подчеркнул он.

В мире
Андрей Сибига
НАТО
ЕС
Киев
Украина