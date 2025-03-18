Трамп пообещал 18 марта обнародовать документы об убийстве Кеннеди

Москва24

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник, 18 марта, будут обнародованы документы, связанные с убийством бывшего американского лидера Джона Ф. Кеннеди. По его словам, публикация включает около 80 тысяч страниц, которые не подвергнутся редактированию.

Трамп пообещал 18 марта обнародовать документы об убийстве Кеннеди
© Москва24
"Завтра мы обнародуем все документы, касающиеся Кеннеди. Люди ждали этого десятилетиями", – приводит его слова РИА Новости.

Согласно закону, власти США должны были полностью рассекретить материалы об убийстве Кеннеди к 2017 году. Однако как Трамп, так и его преемник Джо Байден предоставляли разведке дополнительное время для оценки возможного ущерба интересам и международным отношениям страны.

Впервые публикуются документы, связанные с убийством президента США Джона Кеннеди

В январе 2025 года Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-го президента США. Подписывая документ, политик заявил, что многие люди ждали рассекречивания этой информации на протяжении десятилетий.

Тем временем Федеральное бюро расследований США обнаружило примерно 2,4 тысячи секретных документов, связанных с делом об убийстве Кеннеди. Во время проверки было найдено около 14 тысяч страниц, которые не были раскрыты после указа американского лидера о необходимости рассекречивания всех документов, связанных с делом 35-го президента США. Пока их содержание не разглашается.