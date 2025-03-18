Трамп заявил, что очень ждёт разговора с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что многие элементы договорённости об украинском урегулировании были согласованы.
«Многие элементы окончательной договорённости были согласованы, но многие остаются», — сказал он в соцсети Тruth Social.
Президент США добавил, что «очень ждёт» телефонного диалога с главой российского государства Владимиром Путиным.
Трамп высказался о приглашении Путина в Белый дом
Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио сказал, что предстоящий диалог Трампа и главы российского государства Владимира Путина позволит продвинуться в процессе урегулирования украинского конфликта.