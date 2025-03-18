Президент США Дональд Трамп оценил готовность России на 30-дневное перемирие с Украиной, отметив, что Москва согласится. Его слова приводит РИА Новости.

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«Они согласятся», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о том, даст ли, по его мнению, согласие Россия на перемирие, после того как Украина пошла на аналогичный шаг.

Трамп высказался о приглашении Путина в Белый дом

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Трамп и Путин обсудят урегулирование конфликта на Украине в ходе телефонного разговора, который пройдет 18 марта. Он отметил, что потребовалось несколько дней, чтобы согласовать разговор двух глав государств.