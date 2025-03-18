Карлсон: удар по ядерным объектам Ирана приведёт к жертвам среди военных США

Журналист Такер Карлсон в соцсети X сообщил, что удар по иранским ядерным объектам приведёт к тысячам жертв среди военнослужащих американской армии и десяткам миллиардов долларов убытков.

«Бомбардировка Ирана спровоцирует войну, и это будет война Америки. Не позволяйте пропагандистам обманывать вас», — подчеркнул он.

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Также Карлсон предупредил, что агрессия по отношению к исламской республике может спровоцировать волну терактов в США.

Ранее помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США исключат появление ядерного оружия у Ирана.

В МИД Ирана назвали агрессию США и Британии против Йемена нарушением Устава ООН.