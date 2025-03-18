В России ответили на слова Трампа о вступлении переговоров по Украине в критическую стадию

Критическая стадия — это стадия принятия важных решений, объяснил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на слова президента США Дональда Трампа о мирных переговорах по Украине.

«Насколько я могу понять, в английском языке "критическая стадия" не означает чего-то негативного. Критическая стадия — это стадия принятия важных решений. Я читаю это заявление именно так», — заявил Карасин.

Сенатор выразил надежду, что решения будут соответствовать здравому смыслу и интересам поддержания стабильности в мире.

«Будем ждать результатов этого довольно важного телефонного разговора», — добавил он, говоря о диалоге президента России Владимира Путина с американским коллегой.

Ранее Трамп заявил, что переговоры по мирному урегулированию на Украине вступают в критическую стадию. Американский лидер подчеркнул важность разговора с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, все стороны конфликта хотят мира.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 18 марта. Он добавил, что это важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной Рады.