Трамп заявил, что убедил РФ не атаковать окруженные подразделения ВСУ
Президент США Дональд Трамп заявил, что «смог убедить» Россию не предпринимать активных действий против окруженных бойцов ВСУ. Его слова приводит РИА Новости.
Трамп напомнил, что 18 марта поговорит с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы «спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации».
«Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было. Мне удалось убедить их пока ничего не предпринимать», — добавил он.
Ранее Путин сообщил о полной изоляции ВСУ в Курской области. На этом фоне Трамп обратился к нему с просьбой «полностью пощадить» украинских военных в этом регионе. Отвечая на данный призыв, президент РФ заявил, что готов удовлетворить эту просьбу, если Украина отдаст им приказ сложить оружие и сдаться в плен. Однако Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области.