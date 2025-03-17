Трамп высказался о приглашении Путина в Белый дом

Президент США Дональд Трамп высказался о возможности приглашения российского коллеги Владимира Путина в Белый дом. Он подчеркнул, что сперва нужна сделка по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не хочу это обсуждать. Мне нужно добиться сделки. Мне нужно подписать это соглашение», — сказал политик.

Ранее американский лидер сообщил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным запланированы на 18 марта. Есть большие шансы на то, что конфликт будет урегулирован, отмечал политик.