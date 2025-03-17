Трамп: провал ВСУ в Курской области не связан с помощью США

Президент США Дональд Трамп категорически отверг связь между разгромом ВСУ в Курской области и приостановкой военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, вовсе нет. Скорее наоборот. Думаю, это было оценено по достоинству», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Он указал, что решение временно приостановить поставки помощи и обмен разведданными с Киевом было направлено на то, чтобы «побудить Украину к правильным действиям».

«Если я вижу, что кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому числу жертв… Мы должны были заставить Украину поступить правильно. Это было непросто. Но, я думаю, сейчас они делают верные шаги, и мы стараемся добиться соглашения о перемирии и мире», — заключил Трамп.

На прошлой неделе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал об освобождении более 1100 квадратных километров территории в Курском приграничье. По его словам, это составляет более 86% от площади, которую заняли ВСУ. Позже Герасимов сообщил о том, что украинские военные в регионе окружены и изолированы, несколько сотен военных сдались в плен.