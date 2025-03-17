Трамп раскритиковал команду Байдена за оставленных на МКС астронавтов

Президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию своего предшественника Джо Байдена за оставленных на Международной космической станции (МКС) астронавтов NASA. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

После встречи Трампа с исполняющей обязанности администратора NASA Джанет Петро, глава Белого дома высоко оценил произошедший между ними разговор. По его словам, Петро призвала Вашингтон как можно быстрее вернуть на Землю астронавтов NASA, которых «оставили» на МКС при Байдене. При этом, в ходе встречи Трамп и Петро договорились о конкретных действиях — 18 марта на МКС отправляется корабль SpaceX Dragon, который должен доставить астронавтов домой.

«Это началось, когда я попросил Илона Маска подняться и забрать брошенных астронавтов, потому что администрация Байдена была неспособна сделать это. Они позорно забыли об астронавтах, потому что посчитали это очень позорным событием для них — ещё одна вещь, которую я унаследовал от этой провалившейся группы некомпетентных людей», — написал Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп и Путин проведут телефонный разговор 18 марта.