Трамп объяснил, зачем на самом деле приостанавливал помощь Украине

Приостановка американской помощи Украине была нужна, чтобы побудить Киев к правильным действиям. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, Вашингтон должен был заставить Украину "поступить правильно".

"Это было непросто. Но, я думаю, сейчас они делают верные шаги, и мы стараемся добиться соглашения о перемирии и мире", - пояснил Трамп.

Президент США также отметил, что не считает приостановку поддержки причиной отступления ВСУ в Курской области.

При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт со ссылкой на совет нацбезопасности сообщала, что США приостановили военную помощь Украине, чтобы пересмотреть ее.

Пентагон: США возобновили военную помощь Украине и обмен разведданными с Киевом

В начале марта СМИ писали, что летевшие на Украину самолеты с американским оружием развернулись прямо в воздухе, а ЦРУ прекратило делиться с ВСУ разведывательной информацией.

Однако уже 11 марта советник Трампа Майк Уолтц заявил, что США возобновили военную помощь и передачу разведданных Украине.