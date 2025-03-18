Украина после вступления президента США Дональда Трампа в должность превратилась для Вашингтона «из союзника в клиента», рассказал The Economist источник в украинском правительстве.
«Ясно то, что Трамп нас терпеть не может», — сказал он.
Собеседник издания отметил, что Киев стал клиентом «в основном с воображаемыми долгами».
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Другой источник в украинской разведке допустил, что Трамп сознательно помог российской армии в Курской области, прекратив на некоторое время помощь.
«Они не хотят, чтобы у нас был этот козырь, когда боевые действия прекратятся», — сказал он.
При этом собеседник The Economist в правительстве посчитал, что это было совпадением.
До этого Трамп не согласился с тезисом, что к поражению Вооруженных сил Украины в Курской области привела остановка помощи со стороны Вашингтона.
«Нет, совсем нет. Нет. На самом деле все наоборот», — подчеркнул американский лидер.