Конфликт на Украине начался по вине предыдущей администрации США во главе с президентом Джо Байденом. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

Она напомнила, что президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что этот конфликт никогда бы не начался, если бы у власти находился он.

«Думаю, что предыдущая администрация и является причиной, из-за которой началась эта война. Это началось только из-за некомпетентности и слабости предыдущей администрации», — сказала Ливитт.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп «очень горд прогрессом, которого он и его команда смогли добиться в урегулировании конфликта на Украине за такое короткое время». Ливитт считает, что эти результаты представляют собой «обвинительное заключение», вынесенное в адрес администрации Байдена, которая категорически отказывалась от контактов с Россией.

Комментируя грядущие телефонные переговоры Трампа и президента РФ Владимира Путина, намеченные на 18 марта, она выразила надежду, что достигнутый прогресс «укрепится».