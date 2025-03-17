Зеленский рассказал о применении «Длинного Нептуна»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о применении ракет «Длинный Нептун», об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Можно сказать, удовлетворены результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами», — рассказал украинский лидер.

Глава государства подчеркнул необходимость «новых вещей» — больше современного технологического оружия, больше расходов на оборону и инвестиций в оборонное создание.

«И главное – мотивация. Мотивация защищать свой дом. А это означает контингенты, имеющие соответствующий боевой опыт и тренирующиеся у тех, кто имеет этот опыт», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что «Длинный Нептун» прошел испытания и успешное боевое применение. По его словам, дистанция ракеты «тысяча километров». Он поблагодарил украинских разработчиков, производителей и военных.