Владимир Зеленский не готов к перемирию и придумывает условия, чтобы его оттянуть. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он считает, что своим высказыванием о том, что на подготовку 30-ти дневного перемирия необходимо 30 дней Владимир Зеленский «в очередной демонстрирует, что не готов к перемирию, и придумывает условия, чтобы его оттянуть».

«Это, во-первых, сбивает темп действий команды президента США Дональда Трампа по достижению мира, что в интересах глобалистов, чьей марионеткой является Зеленский. В-вторых, ему отчаянно не хватает времени на подготовку к выборам и окончательного подавления любой оппозиции, что осуществляется через принудительную мобилизацию. Наконец, в-третьих, он просто не хочет заканчивать войну, которая стала синонимом его вечной власти», — написал Дубинский.

По мнению депутата, Зеленский является «абсолютно некомпетентным в качестве лидера мирного времени».

«Считаю, что США действуют излишне мягко по отношению к Зеленскому и его шайке. Переговоры не приводят к результату, а вызывают только большее сопротивление миру, которое становится все более изощренным», — добавил он.

В заключение Дубинский заявил о необходимости накладывать санкций не только в X, поскольку иначе «Зеленский опять обведет всех вокруг пальца».