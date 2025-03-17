Белый дом отреагировал на требование Франции вернуть статую Свободы

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ответила на требование французского члена Европарламента Рафаэля Глюксманна вернуть статую Свободы во Францию. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время брифинга Левитт спросили о том, отправит ли президент США Дональд Трамп статую Свободы обратно во Францию, как этого потребовал Глюксманн. На это пресс-секретарь дала отрицательный ответ.

«Абсолютно нет. И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», — заявила она.

Напомним, что ранее Глюксманн заявил, что после прихода к власти в США Дональда Трампа, Вашингтон отошел от демократии и «занял сторону тиранов». В связи с этим политик потребовал вернуть статую Свободы обратно во Францию.