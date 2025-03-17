США ответили на требование Глюксманна вернуть статую Свободы во Францию

Андрей Дуванов

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ответила на требование французского члена Европарламента Рафаэля Глюксманна вернуть статую Свободы во Францию. Об этом сообщает РИА Новости.

Белый дом отреагировал на требование Франции вернуть статую Свободы
© globallookpress.com

Во время брифинга Левитт спросили о том, отправит ли президент США Дональд Трамп статую Свободы обратно во Францию, как этого потребовал Глюксманн. На это пресс-секретарь дала отрицательный ответ.

«Абсолютно нет. И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», — заявила она.

Напомним, что ранее Глюксманн заявил, что после прихода к власти в США Дональда Трампа, Вашингтон отошел от демократии и «занял сторону тиранов». В связи с этим политик потребовал вернуть статую Свободы обратно во Францию.