В США пообещали опубликовать итоги предстоящего разговора Трампа с Путиным

США планируют обнародовать итоги предстоящей телефонной беседы президента России Владимира Путина с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом сразу после завершения разговора, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, точная дата переговоров пока не раскрывается. Вместе с тем, как российская, так и американская стороны подтвердили, что подготовка к ним ведется.

«Я могу вас заверить: в интересах прозрачности, как всегда делает президент, вы услышите [о результатах беседы] от него лично или от кого-то из нас сразу после этого телефонного разговора», — пообещала Левитт.

Пресс-секретарь заметила, что журналисты неоднократно задавали ей вопросы о том, какое будущее ожидает Владимира Зеленского.

Левитт пояснила, что пока США «не станут забегать вперед». Она добавила, что после беседы Трампа и Путина будет «дано разъяснение».