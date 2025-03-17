Белый дом: Россия и США «как никогда» близки к миру на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Россия и США «как никогда» близки к достижению мира на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Левитт сделала во время брифинга с журналистами. По ее словам, стороны находятся «на десятиярдовой отметке мира», что является самым близким результатом за все время конфликта. При этом она подчеркнула, что Трамп готов на ужесточение антироссийских санкций, если предстоящий разговор не оправдает ожиданий Вашингтона.

«Президент сообщил прошлой ночью на борту самолета Air Force One, возвращаясь из Флориды, что завтра поговорит с президентом Путиным <...> Мы находимся на десятиярдовой отметке мира и еще никогда не были так близки к достижению этой цели», — заявила она.

Помимо этого Левитт также добавила, что во время разговора Трампа с Путиным будет поднят вопрос ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Ранее стало известно, что Трамп и Путин проведут телефонный разговор 18 марта.