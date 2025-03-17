СБУ запретила въезд на Украину лидеру оппозиционной партии Румынии Шошоакэ

Служба безопасности Украины запретила на три года лидеру румынской оппозиционной партии «S.O.S. Румыния» Диане Шошоакэ въезд в страну. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

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Данное решение в ведомстве объяснили тем, что Шошоакэ «ставит под сомнение национальный суверенитет и международно-признанные границы Украины, в том числе в ее западных и юго-западных регионах».

«Кроме того она регулярно распространяет нарративы Кремля во время своих публичных выступлений на территории Румынии и других стран Евросоюза», — говорится в тексте.

Также в СБУ заявляют, что Шошоакэ пишет письма президенту России Владимиру Путину, в которых «восхваляет полномасштабное вторжение РФ и призывает к захвату Украины».

Напомним, что лидер оппозиционной партии Румынии известна своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. В частности, в 2023 году Шошоакэ выступила инициатором законопроекта, предполагающего разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий.