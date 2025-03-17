В Белом доме отказались отвечать на вопрос о будущем Зеленского

Белый дом отказался комментировать вопрос о будущем президента Украины Владимира Зеленского преддверии разговора российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу вас заверить: в интересах прозрачности, как всегда делает президент, вы услышите от него лично или от кого-то из нас сразу после этого телефонного разговора», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной Рады.