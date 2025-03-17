ЕС намерен предоставить помощь Сирии в размере почти €2,5 млрд

Европейский союз существенно увеличит объем финансовой помощи Сирии, выделив на 2025 и 2026 годы почти €2,5 миллиарда. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на международной донорской конференции в Брюсселе, пишет «Интерфакс».

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Она привела данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, согласно которым в этом году в свою страну могут вернуться 1,5 млн сирийцев. Также домой смогут вернуться еще порядка двух миллионов человек, которые считаются внутренне перемещенными лицами.

«Вот почему Европейский союз сегодня увеличивает свои обязательства перед сирийцами — внутри страны и в регионе — почти до €2,5 млрд на 2025 и 2026 годы», — сказала глава ЕК на донорской конференции по Сирии.

Фон дер Ляйен особо выделила три приоритетных направления европейской помощи: обеспечение гуманитарных потребностей, поддержка социально-экономического восстановления и содействие инклюзивному политическому процессу в стране, призвав других доноров к аналогичным действиям.

В конце февраля Международный валютный фонд достиг с Украиной предварительной договоренности, по которой она может получить очередной транш в размере $400 млн.