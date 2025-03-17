Премьер Канады пригласил Зеленского на саммит G7

Новый премьер-министра Канады Марка Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает France 24 со ссылкой на официального представителя правительства Канады.

Как отмечает телеканал, глава канадского правительства разговаривал по телефону с украинским лидером в выходные, однако источник не уточнил подробности их разговора.

Уточняется, что саммит состоится в июне 2025 года в Альберта на западе Канады.

Ранее Карни призвал Россию сесть за стол переговоров по Украине. Он также подчеркнул, что Канада поддерживает предложение по немедленному прекращению огня в украинском конфликте.