Президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон ответит силой на любые дальнейшие нападения со стороны движения «Ансар Алла» (хуситов). Он уточнил, что отныне все действия боевиков будут расцениваться как исходящие со стороны Ирана, пишет РИА Новости.

Накануне министерство здравоохранения хуситов сообщило, что 31 человек, включая 10 детей и женщин, погибли из-за ударов США по Йемену. Ещё 101 человек пострадал.

По мнению американского лидера, сотни произведенных хуситами атак исходят от Ирана и организованы руководством страны.

Трамп заметил, что Тегеран «разыгрывает невинную жертву неуправляемых террористов», но фактически диктует им каждый шаг, снабжает оружием, финансами, высокотехнологичным военным оборудованием, передает разведданные.

«Каждый выстрел, сделанный хуситами, отныне будет рассматриваться как выстрел, произведённый оружием и по указанию руководства Ирана, и Иран будет привлечён к ответственности и понесёт последствия, и эти последствия будут ужасающими», — разъяснил президент США.

В Госдепе США назвали йеменских хуситов пиратами

Ранее член политбюро движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад сообщил, что хуситы не намерены вести переговоры с США, пока не ответят американцам за бомбардировки Йемена и десятки погибших людей.