Карлсон сравнил изменения в России и США за 25 лет

Американский журналист Такер Карлсон сравнил изменения, которые произошли в России и в США за последние 25 лет. На эту тему он порассуждал в беседе с коллегой Клейтоном Моррисоном, запись доступна на YouTube.

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«Россия сейчас лучше, чем была 25 лет назад. Кто-то может сказать, что это не так? Это так», — заявил журналист.

При этом, по мнению Карлсона, в США за этот период уровень жизни в мегаполисах стал хуже. Он объяснил это действиями президентов, которые управляли страной в это время.

Ранее Карлсон раскритиковал власти Украины. При этом журналист отметил, что хорошо относится к украинцам, и назвал их храбрыми и порядочными людьми.

До этого Карлсон сравнил Нью-Йорк с помойкой. По мнению журналиста, город очень грязный и дурно пахнущий. Он также выразил надежду, что мегаполис изменится к лучшему.