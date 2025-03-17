Скончалась мать застреленного в Киеве журналиста Олеся Бузины

На Украине скончалась мать убитого в 2015 году в Киеве журналиста Олеся Бузины Валентина Бузина. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила украинская журналистка Диана Панченко.

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Причину смерти Бузины она не раскрыла.

«Умерла Валентина Павловна Бузина, мать Олеся Бузины. Я знала ее. "Я не могу умереть, пока убийцы моего сына не наказаны" — говорила она мне в разговоре. Я много знаю трагичных историй, но эта одна из самых горьких. Валентина Павловна храбро сражалась за правду, но зло было сильнее. Убийцы Олеся на свободе. Они "уважаемые" люди — входят в общественные советы. Она жила и знала, что убийц ее сына носят на руках. Пока Олесь в земле. Много несправедливости придется искоренить. На многие вопросы ответить. Но мы это сделаем», — написала Панченко.

Напомним, что Олесь Бузина был застрелен у подъезда своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. Через два месяца по подозрению в убийстве журналиста были задержаны националисты Андрей Медведько и Денис Полищук, однако позже их отпустили из-под стражи. Мать Бузины после смерти сына постоянно ходила на судебные процессы, требуя наказать виновных. Осенью 2018 года суд начал рассматривать дело, но до сих пор организаторы остаются не названы и не привлечены к ответственности.