Война на истощение грозит Украине внезапной потерей Львова. Об этом в интервью украинскому изданию «Страна» заявил военный эксперт, бывший полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер.

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Эксперт назвал ошибочными заявления о том, что России «понадобится 100 лет», чтобы добраться до Львова.

«Идет война на истощение. Если у одной стороны ресурсы резко заканчиваются, положение на поле боя может измениться очень быстро. (...) А там, глядишь, и уже во Львове», — объяснил он.

По словам экс-полковника, Киеву необходимо пересмотреть свои цели, поскольку Запад не может предоставить того, что необходимо. Он уточнил, что если Россия продолжит наступать, то ВСУ придется скоро отступить к Днепру.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что войска НАТО на Украине могут стать законной целью для России. Он напомнил, что в такой ситуации силы союзников являются непосредственными участниками боевых действий.