ВСУ продолжат наносить удары по объектам на территории России до тех пор, пока Москва не прекратит конфликт, рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом пишет РБК.

Минобороны России напомнило ранее, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

«Украина отвечает на атаки и будет отвечать, пока [президент России Владимир] Путин не прекратит конфликт», — подчеркнул Ермак.

Напомним, что в ночь на 11 марта 2025 года ВСУ провели масштабную атаку с использованием БПЛА, в ней было задействовано 337 дронов. Удары затронули 13 регионов, не входящих в зону боевых действий.

В России назвали основную цель одной из самых массовых с начала СВО атак дронами ВСУ

Ранее Ермак сообщил, что Киев готов к введению временного, 30-дневного режима прекращения огня, а также его пролонгации.