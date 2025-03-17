Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о готовности правительства привлечь к расследованию российские и американские спецслужбы для проверки обвинений в использовании полицией так называемой «звуковой пушки» против участников недавнего митинга. До этого сообщалось, что полиция применяла против демонстрантов данное оружие.

«Чтобы остановить поток лжи [о якобы применении „звуковой пушки“ полицией против людей]<...> правительство готово пригласить ФБР и ФСБ приехать и провести расследование», — заявил Вучевич.

Раскрыто воздействие звуковой пушки на человека

Он уточнил, что силовым структурам не давали никаких приказов о применении оружия против демонстрантов.

Массовые протесты, начавшиеся в Сербии с ноября 2024 года после трагического инцидента на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, продолжают вызывать напряжение в сербском обществе. На днях, 15 марта, в Белграде прошла новая волна митингов. После в соцсетях начала распространяться информация о том, что полиция против демонстрантов применила «звуковое оружие». Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не позволит превратить свою страну в «майдан» ложными заявлениями против власти и силовиков.