Власти Соединённых Штатов ответили на требование французских политиков вернуть статую Свободы.

По данным Daily Mail, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт «выступила с жёсткой критикой» заявлений французской стороны.

«Она заявила, что президент Дональд Трамп «ни в коем случае» не вернёт Франции статую», — пишут журналисты.

Также Левитт сказала, что только благодаря Соединённым Штатам французы не говорят по-немецки.

Ранее Die Welt сообщил, что депутат Европарламента Рафаэль Глюксман потребовал от Вашингтона вернуть статую Свободы во Францию.