В Раде рассказали, кто сможет представлять Украину на мирных переговорах

Дубинский: представлять Украину на переговорах может только Верховная рада
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Украину на мирных переговорах может представлять только Рада. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал состав делегации от Украины, который утвердил Владимир Зеленский. По словам Дубинского, вошедшие в делегацию люди не могут вести переговоры от имени Украины, поскольку Зеленский «будет торговаться за свои интересы». Кроме того, он назвал Зеленского и его советников «клоуном, ларечником и их подаванами».
«С кем и о чем они могут вести переговоры от имени Украины? Почему их полномочия и задачи не представлены Верховной раде? Зеленский, с которым никто не хочет говорить, пытается удержаться в эпицентре переговоров, возлагая их на Ермака и его шестерок», — заявил он.
Напомним, что в данный момент Дубинский находится в украинском СИЗО из-за обвинения в государственной измене. Ранее он выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины.