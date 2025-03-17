В Раде рассказали, кто сможет представлять Украину на мирных переговорах

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Украину на мирных переговорах может представлять только Рада. Об этом сообщает РИА Новости.

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Таким образом он прокомментировал состав делегации от Украины, который утвердил Владимир Зеленский. По словам Дубинского, вошедшие в делегацию люди не могут вести переговоры от имени Украины, поскольку Зеленский «будет торговаться за свои интересы». Кроме того, он назвал Зеленского и его советников «клоуном, ларечником и их подаванами».

«С кем и о чем они могут вести переговоры от имени Украины? Почему их полномочия и задачи не представлены Верховной раде? Зеленский, с которым никто не хочет говорить, пытается удержаться в эпицентре переговоров, возлагая их на Ермака и его шестерок», — заявил он.

Напомним, что в данный момент Дубинский находится в украинском СИЗО из-за обвинения в государственной измене. Ранее он выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины.