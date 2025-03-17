В ЕС признали провал согласования военной помощи Украине

Европейский союз (ЕС) не смог согласовать план помощи Украине в 40 миллиардов евро, однако министры иностранных дел стран сообщества продолжают переговоры и могут достичь компромисса в будущем. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Есть широкая политическая поддержка этой инициативы. Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время», — указала политик.

В Словакии отказались финансировать военную помощь Украине

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал, что Будапешт заблокировал план военной помощи и сделает все необходимое, чтобы не допустить наращивания поддержки Киеву.