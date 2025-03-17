На Украине узаконили незаконную мобилизацию

Верховный суд Украины узаконил незаконную мобилизацию, запретив увольнять со службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) граждан, призванных с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде заявили, что процедура призыва во время мобилизации является необратимой. Также отмечается, что признание процедуры противоправной «не вызывает восстановления предыдущего положения» мобилизованного.

Постановление Верховного суда последовало после решения Апелляционного суда и суда первой инстанции по делу одного из военнослужащих. Они признали неправомерными действия военкомата в отношении украинского гражданина, который потребовал признать противоправной его мобилизацию и уволить со службы в ВСУ, поскольку во время призыва ему не провели медкомиссию.

«Сам факт непрохождения медицинского освидетельствования во время призыва не является свидетельством непригодности истца к военной службе и не является основанием для увольнения с военной службы», — заявили в украинском верховном суде.

Ранее Верховная Рада Украины сняла с повестки дня проект закона, вводящего уголовную ответственность для территориальных центров комплектования (ТЦК) за незаконную мобилизацию. Депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский рассказал, что документ сняли по требованию фракции «Голос». Он отметил, что не понимает, когда фракция из 17 человек «начала определять повестку» парламента. Бужанский также призвал украинцев поинтересоваться у представителей «Голоса», все ли их устраивает в процессе мобилизации.