Политолог Евгений Михайлов прокомментировал протесты в Сербии, а также высказался о возможности повторения в стране украинского «Майдана».

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил в видеозаписи на своей странице в Instagram, что методы, имевшие место во время киевского майдана в 2014 году, не будут работать в его стране. Он также обвинил своих оппонентов в распространении ложной информации о якобы применении властями «звуковой пушки» на протестах 15 марта.

Все, что происходит в Сербии, — это попытка сил, которые пока что имеют власть в Евросоюзе, пошатнуть страну, занимающую пророссийскую позицию, а также дестабилизировать обстановку в самой Европе. Прежде всего, они пытаются склонить американцев – своих же сторонников – занять определенную позицию по ЕС. Кроме того, следует отметить, что протесты происходят не только в Сербии, но и в Венгрии и Румынии. Определенные силы пытаются удержать власть, а руководители стран, которые противятся решениям Евросоюза, желают привести своих ставленников. Поэтому Сербия, как одна из таких стран, попала под давление западных глобалистских структур, имеющих в этой стране огромное количество НКО. Их накачивают деньгами для раскачки протестов. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Вместе с тем специалист выразил мнение, что повторения украинского «майдана» в Сербии не произойдет.

«Ситуацию в Сербии отчасти можно сравнить с ситуацией в Грузии. Там довольно тихо «покачали» обстановку, но власть проявила волю, и все остановилось. Остались только мелкие потуги. То же самое, думаю, произойдет и в Сербии. Вучич вряд ли допустит повторения украинского «майдана». Полагаю, в случае радикализации протестов у него хватит сил и воли, чтобы применить жесткие меры в отношении вооруженных и самых агрессивных протестующих», - сказал политолог Рамблеру.

Вскоре после того, как протесты в Сербии будут погашены, власти страны могут ввести полный контроль за деятельностью НКО, считает Михайлов.

«Здесь опять же есть пример Грузии, где их счета взяли под контроль. Так что сербы, в принципе, тоже могут лишить средств к существованию большинство некоммерческих организаций, финансируемых Западом. После окончания протестов для этого будут все обоснования», - заключил он.

Отказ Сербии ввести санкции против России является одной из причин, по которым Европа занимается тайным подрывом и раскачиванием стабильности в стране. Об этом ранее заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24».