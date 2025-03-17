Европейская страна пересмотрит критерии выдачи выплат украинским беженцам

Министр Австрии по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудиа Плакольм заявила, что Вена пересматривает критерии выдачи социальных выплат украинским беженцам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Kurier.

По словам Плакольм, это связано с наплывом беженцев с украинскими паспортами, которые при этом не являются жителями зон боевых действий, а также не говорят на украинском или русском языке. Министр также добавила, что уже была создана соответствующая рабочая группа.

«В последнее время участились случаи приезда в Австрию людей с украинскими паспортами, которые не являются выходцами из зон боевых действий и не говорят ни по-украински, ни по-русски. Я не хочу, чтобы наши системы и семейные пособия стали притягательным фактором для большего числа людей, стремящихся попасть в Австрию. Именно поэтому мы сейчас разрабатываем четкие критерии того, кто будет иметь право на семейные пособия в будущем», — заявила Плакольм.

Министр уточнила, что возможные изменения в первую очередь затронут цыган рома, а также синти с западной Украины. При этом она подчеркнула, что «те, кто бегут от войны» будут по прежнему получать защиту, однако «нельзя злоупотреблять готовностью австрийцев помочь».

Ранее глава чешского МВД заявил, что украинские беженцы больше не смогут получить временную защиту в Чехии после окончания конфликта на Украине.