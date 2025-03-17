В Баварии начали готовить клиники к большой войне

Немецкой системе здравоохранения следует подготовиться к возможной войне с сильным противником, заметила министр здравоохранения федеральной земли Бавария Юдит Герлах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее российские официальные лица неоднократно заявляли, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса.

«Военная угроза Европе со стороны России и возможный отход нового президента США [Дональда] Трампа от прежнего партнерства в сфере безопасности означают также серьезную необходимость действий для немецкой системы здравоохранения и всего гражданского общества», — подчеркнула Герлах.

Гражданская оборона также должна гарантировать обеспечение населения в случае войны, уточнила министр. Она добавила, что задачей является поддержание медицинского обслуживания свыше 80 млн человек в условиях активных военных действий, оказание помощи раненым солдатам.

Стране необходим расширенный «Гражданский операционный план для Германии», отметила глава ведомства. Она добавила, что исправно функционирующее здравоохранение так же важно для обороны страны, как и Бундесвер.

Кабмин направил запросы в медицинские учреждения, попросил их предоставить информацию о готовности к чрезвычайным ситуациям, констатировала Герлах.