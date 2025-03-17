Трамп проигнорировал одно решение суда о мигрантах

Администрация президента США Дональда Трампа проигнорировала решение суда о развороте и возвращении самолетов с депортированными из страны мигрантами, на борту которых находились предполагаемые члены банды Tren de Aragua. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил телеканал ABC News.

Главный судья окружного суда Вашингтона Джеймс Боасберг 16 марта потребовал прекратить высылку мигрантов из США самолетами.

«Посчитав, что депортации нанесут непоправимый вред, Боасберг запретил администрации Трампа депортировать «всех неграждан» в течение как минимум 14 дней, наложив временный запретительный судебный приказ. В течение этого времени, пока иск рассматривается в судах, иммиграционная и таможенная полиция должна содержать неграждан под стражей», - отмечается в статье.

Однако прямо во время заседания из США вылетели несколько самолетов с депортированными мигрантами. А юристы и должностные лица в администрации президента «пришли к выводу, что, поскольку самолеты летели над международными водами, решение судьи не имело силы».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит подчеркнула, что администрация «не отказывалась выполнять судебное постановление», но оно было озвучено после того, как иностранцы «уже были выдворены с территории США».

При этом власти страны подали апелляционную жалобу, добиваясь того, чтобы суд прекратил «несанкционированное вмешательство в полномочия исполнительной власти» по выдворению опасных мигрантов, представляющих серьезную угрозу для американцев, отмечает канал.

Ранее стало известно о планах Трампа лишить легального статуса более чем 1,8 миллиона мигрантов, которым разрешили въехать в США по временным гуманитарным программам администрации предыдущего президента Джо Байдена. СМИ писали, что в марте особого статуса в США лишатся около 530 тысяч кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев. В апреле это может коснуться примерно 240 тысяч украинских беженцев.

При этом иммиграционные центры США, предназначенные для содержания мигрантов под стражей, оказались «забиты до отказа». В них находятся около 47 600 задержанных.