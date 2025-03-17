Трамп проигнорировал одно решение суда о мигрантах

Алиса Селезнёва

Администрация президента США Дональда Трампа проигнорировала решение суда о развороте и возвращении самолетов с депортированными из страны мигрантами, на борту которых находились предполагаемые члены банды Tren de Aragua. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил телеканал ABC News.

Трамп проигнорировал одно решение суда о мигрантах
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Главный судья окружного суда Вашингтона Джеймс Боасберг 16 марта потребовал прекратить высылку мигрантов из США самолетами.

«Посчитав, что депортации нанесут непоправимый вред, Боасберг запретил администрации Трампа депортировать «всех неграждан» в течение как минимум 14 дней, наложив временный запретительный судебный приказ. В течение этого времени, пока иск рассматривается в судах, иммиграционная и таможенная полиция должна содержать неграждан под стражей», - отмечается в статье.

Однако прямо во время заседания из США вылетели несколько самолетов с депортированными мигрантами. А юристы и должностные лица в администрации президента «пришли к выводу, что, поскольку самолеты летели над международными водами, решение судьи не имело силы».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит подчеркнула, что администрация «не отказывалась выполнять судебное постановление», но оно было озвучено после того, как иностранцы «уже были выдворены с территории США».

При этом власти страны подали апелляционную жалобу, добиваясь того, чтобы суд прекратил «несанкционированное вмешательство в полномочия исполнительной власти» по выдворению опасных мигрантов, представляющих серьезную угрозу для американцев, отмечает канал.

Ранее стало известно о планах Трампа лишить легального статуса более чем 1,8 миллиона мигрантов, которым разрешили въехать в США по временным гуманитарным программам администрации предыдущего президента Джо Байдена. СМИ писали, что в марте особого статуса в США лишатся около 530 тысяч кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев. В апреле это может коснуться примерно 240 тысяч украинских беженцев.

При этом иммиграционные центры США, предназначенные для содержания мигрантов под стражей, оказались «забиты до отказа». В них находятся около 47 600 задержанных.