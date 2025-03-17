В европейской стране признали Путина самым сильным лидером

Участники голосования, проведенного в Молдавии Гражданской платформой «За честные выборы», назвали президента РФ Владимира Путина самым сильным и авторитетным европейским политиком. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Голосование проводилось среди жителей Кишинева, Новых Анен, Бельцев и Комрата. В бюллетени были внесены имена девяти известных европейских политиков. Всего в голосовании под названием «Народный рейтинг политических симпатий» приняли участие 4 288 человек.

Первое место по результатам голосования занял Путин, набравший 32 процента голосов. Второе место досталось главе Белоруссии Александру Лукашенко (19 процентов). Третье место занял президент Франции Эммануэль Макрон с результатом примерно в десять процентов.

В разные годы Путина признавали самым популярным зарубежным политиком в Молдавии. Такой результат демонстрировали исследования Института маркетинга и социологических опросов (IMAS) страны. В опросе 2020 года российский лидер опередил по популярности канцлера Германии Ангелу Меркель и президента США Дональда Трампа.