Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Сибига назвал три красные линии Киева на переговорах

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал три «красных линии» Киева на переговорах.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

«Есть вещи фундаментальные, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать. Первое — это территориальная целостность и суверенитет Украины», — утверждает он.

Сибига также заявил, что другие страны не могут отказать Украине в членстве в НАТО и ЕС.

Читать новость полностью

Бербок дала совет Трампу перед беседой с Путиным

Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом не делать никаких «несогласованных уступок в ущерб Украине» в ходе запланированных переговоров с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Tagesschau.

На встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе Бербок подчеркнула, что «основой всех переговоров» должна быть территориальная целостность Украины. Немецкий министр заявила, что «ни один вариант не должен быть исключен из обсуждения заранее».

«Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и сплоченно», - сказала Бербок.

Читать новость полностью

В Кремле назвали дату телефонного разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится во вторник, 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным 18 марта, чтобы обсудить украинское урегулирование после позитивных переговоров между официальными лицами США и России в Москве.

«Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», - сообщил Песков.

Читать новость полностью

Россияне назвали бренд, возвращения которого ждут больше всего

Возвращение западных брендов, покинувших Россию с 2022 года, поддерживают почти половина опрошенных россиян, четверть выступают против. Больше всего респонденты ожидают возвращения IKEA (42,3%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Возвращение зарубежных брендов поддерживают 46,2% россиян, больше всего в РФ ждут возвращения IKEA (42,3%). Четверть россиян (27,2%) выступают против того, чтобы допускать бренды из недружественных стран на рынок РФ, потому что это навредит отечественным компаниям. И почти стольким же (26,7%) вопрос возврата безразличен. При этом 9,8% объяснили свою индифферентность тем, что и так приобретают товары ушедших брендов через параллельный импорт, а 16,9%, напротив, - тем, что не покупают их вовсе", - говорится в сообщении.

Читать новость полностьюъ

США выйдут из группы расследований против России и Путина

Министерство юстиции США «без лишнего шума» проинформирует европейских чиновников, что Вашингтон выходит из многонациональной группы, созданной для расследования действий политиков по украинскому кризису, включая действия президента России Владимира Путина. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Решение о выходе из международной расследовательской группы, к которой администрация Джо Байдена присоединилась в 2023 году, стало последним свидетельством отхода президента США Дональда Трампа от обязательства привлечь российское руководство к «личной ответственности», подчеркивает NYT.

Читать новость полностью

В Грузии раскрыли, кто помог Саакашвили вернуться на родину в 2021 году

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили смог тайно вернуться на родину в 2021 году благодаря украинской военной разведке, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) спикер парламента страны Шалва Папуашвили. Он напомнил, что за несколько дней до приезда бывший глава государства находился в Брюсселе и вел переговоры с представителями Евросоюза.

"На фоне приговора Саакашвили мы не должны забывать, что его тайное прибытие в Грузию спланировала и осуществила военная разведка Украины", — сказал Папуашвили.

Читать новость полностью

Тело убитой год назад финалистки «Мисс Бурятия» нашли в гараже

В Улан-Удэ нашли тела, предположительно, финалистки конкурса «Миссис Бурятия-2024» Сэсэг Буиновой и ее знакомого Стаса Норбоева. Об этом сообщает местная телерадиокомпания «Ариг Ус».

По данным источника, тела обнаружили в заброшенном гараже в районе аэропорта. Сейчас на месте работают спецслужбы. Для установления личности потребуется провести экспертизу.

Читать новость полностью

Российский депутат призвал женщин чаще носить мини-юбки

Депутат Гордумы от ЛДПР и председатель комиссии по ЖКХ Тарусы Евгений Руденко призвал женщин надевать мини-юбки в солнечные дни для «повышения демографии России». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Свой призыв парламентарий опубликовал в соцсетях, сопроводив пост фотографией женщины в короткой кожаной юбке.

«В 70-х все ходили в мини, чтобы с мальчиками знакомиться, раньше никто не приставал к девочкам, и браки были крепкие, и демография на высоте. Я попросил только в солнечные дни ходить в юбках, не на морозе», - пояснил Руденко свою позицию.

Читать новость полностью

Ирина Понаровская жестко раскритиковала Аллу Пугачеву

Певица Ирина Понаровская раскритиковала свою коллегу Аллу Пугачеву, заявив, что не понимает ее стремления к величию и роскошной жизни. Об этом она сказала в интервью YouTube-каналу FAMETIME.TV.

Понаровская поделилась, что ранее дружила с Пугачевой. В 70-е годы они много времени проводили вместе и однажды даже взяли один люкс на двоих после концерта в Варшаве.

«Мы говорили до пяти утра, мы многое обсуждали. Мы заказывали в номер завтраки, мы заказывали в номер ужины. Мы гуляли так, что просто рассказать невозможно. Это было золотое время, это было очень красиво, это было круто», — рассказала она.

Читать новость полностью

Дзюба станет капитаном сборной России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба, который получил вызов в сборную России впервые за несколько лет, станет капитаном национальной команды на товарищеский матч с Гренадой. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, изначально планировалось, что этот матч Дзюбы будет прощальным, однако теперь есть вероятность что нападающего заявят и на матч с Замбией.

Читать новость полностью