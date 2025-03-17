Названа возможная причина таинственного исчезновения главы СБУ

Таинственное исчезновение главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка* может быть связано с предстоящими кадровыми перестановками и «поиском стрелочников». Об этом заявил «Аргументам и фактам» политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Ранее украинские СМИ обратили внимание на то, что Малюк* уже две недели отсутствует на рабочем месте. И его служебные обязанности выполняет заместитель.

По мнению бывшего депутата Рады Спиридона Килинкарова, исчезновение главы СБУ связано с предстоящими кадровыми изменениями из-за проблем у Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения.

«По всей линии зоны СВО у киевского режима проблемы. Что с этим делать? Надо искать стрелочников. Кто будет за все это отвечать? Сейчас будут искать, наверное, стрелочников и внутри Украины. То убийство в Одессе [неонациста Демьяна Ганулы*] произошло, то еще что-то», - заметил Килинкаров.

Он предположил, что глава СБУ мог пропасть в преддверии каких-то кадровых решений, так как у Владимира Зеленского подход и принцип один: «виновны все, кроме него самого».

Напомним, что утром 14 марта на оживленной улице неподалеку от отделения полиции и здания Службы безопасности Украины в Одессе застрелили неонациста Демьяна Ганула*.

Ганула* подозревают в организации и исполнении поджога 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, в результате которого погибли 42 человека. В 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула*, после чего он был объявлен в международный розыск.

*внесены в перечень террористов и экстремистов в России